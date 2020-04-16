РЦОР-БГУ потерпел второе поражение подряд, проиграв «Городее»

РЦОР-БГУ, который по итогам трех туров имел стопроцентно возможные девять очков, в последнее время забуксовал. 11 апреля столичный коллектив не устоял в игре против «Торпедо-БелАЗа» в Жодино (0:2), а сегодня весьма неожиданно уступил в Минске «Городее» — 0:1.
Не хотелось бы верить, что понравившийся многим на разгоне турнира РЦОР-БГУ со временем скатится в низины таблицы, где он закончил прошлый чемпионат Беларуси. Но тенденция для болельщиков минской команды намечается тревожная. После побед над БАТЭ (3:1), «Рухом» (1:0) и «Минском» (2:0) «студенты» сбавили и как следствие проиграли не только «Торпедо-БелАЗу», что в принципе было достаточно ожидаемым, но и нестабильной «Городее».
Дружина из городского поселка в Несвижском районе в нынешнем сезоне испытывает огромные трудности в нападении и крайне мало забивает. Однако при этом умудрилась уступить лишь «Витебску» (0:1) и «Шахтеру» (0:2), а еще в трех встречах победила, причем во всех них счет был как под копирку — 1:0. С таким результатом ранее «Городея» обыграла «Белшину» и минское «Динамо». А сегодня одного-единственного забитого мяча хватило и в поединке против РЦОР-БГУ.
Матч прошел при преимуществе хозяев поля, но ни разу взломать оборону «сахарных» они не смогли. А сами пропустили. Автором гола стал Андрей Сорокин, который увенчал усилия своих партнеров в быстрой контратаке на 35-й минуте.
Благодаря сегодняшнему успеху «Городея» поравнялась с РЦОР-БГУ по очкам и сместила эту команду со второго места на третье. Однако при этом целый ряд команд свои матчи тура пока не провел.
Сегодня несколько позже минское «Динамо» примет «Неман», а завтра-послезавтра в рамках пятого тура состоятся поединки «Белшина» — «Смолевичи», «Шахтер» — «Слуцк», «Рух» — «Минск», «Ислочь» — «Славия», «Витебск» — «Динамо» (Брест) и БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 очков (4 матча), 2. «Городея» — 9 (5), 3. РЦОР-БГУ — 9 (5), 4. «Слуцк» — 7 (4), 5. «Динамо» (Брест) — 7 (4), 6. «Славия» — 7 (4), 7. «Витебск» — 7 (4), 8. БАТЭ — 6 (4), 9. «Ислочь» — 6 (4), 10. «Минск» — 6 (4), 11. «Неман» — 5 (4), 12. «Шахтер» — 5 (4), 13. «Рух» — 4 (4), 14. «Динамо» (Минск) — 3 (4), 15. «Смолевичи» — 2 (4), 16. «Белшина» — 1 (4).
Фото: vk.com/gorodeyafc
Опубликовано:
1359
РЦОР-БГУ потерпел второе поражение подряд, проиграв «Городее»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...