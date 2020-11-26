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РСТО считает, что в условиях пандемии принимать новый закон «О туризме» преждевременно

В Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) считают, что в условиях пандемии принимать новый закон «О туризме» преждевременно. По мнению представителей бизнеса, законопроект в нынешнем виде может уничтожить национальных туроператоров. К слову, сейчас документ находится на рассмотрении в Парламенте.

Фото носит иллюстративный характер

Напомним, работа над законопроектом длится на протяжении нескольких лет. Катализатором стала ситуация с банкротством зарубежного туроператора «Натали Турс» в 2018-м, чье представительство было и в Беларуси. Тогда заложниками ситуации оказались не только наши туристы, но и турагенты – по нынешнему законодательству именно они отвечают за несостоявшийся отдых. И большую часть компенсаций белорусские турфирмы выплатили пострадавшим клиентам из своего кармана. Чтобы ситуация не повторилась, было решено прописать в проекте нового профильного закона в том числе и варианты финзащиты граждан. Речь шла о страховании ответственности туроператора, банковских гарантиях и создании фонда материальной ответственности компании при турсоюзах. Бизнес сошелся во мнении, что последний вариант из всех самый перспективный. Регулятор и туркомпании в 2019-м даже договорились было о сумме взноса и нюансах наполнения фонда, а ответственность турагентов и туроператоров разграничили. В начале этого лета нормы еще раз пересмотрели на встречах бизнеса и регулятора. Что же изменилось?

Судя по всему, туроператоров пугает неопределенность в будущем. Все же, говорят, в начале лета открывались полетные программы во многие страны, казалось, что рынок оживает. Но осень и вторая волна пандемии всех опустила на землю. По мнению РСТО, теперь варианты финзащиты, если их примут в озвученном ранее виде, ухудшат положение дел игроков рынка.

Чтобы собрать фонд, который в последующем защитил бы потребителя от угроз банкротства туроператоров, по данным экономистов РСТО, понадобится около 150 лет. А любые дополнительные финансовые обязательства, ложась на туроператоров, неизбежно отразятся на стоимости путевки. В нынешних условиях – это прямой шаг к уничтожению рынка туруслуг в стране, – настаивают в турсоюзе. – Разделение ответственности туроператоров и турагентов можно было бы обеспечить принятием подзаконного акта, а новый закон отложить до стабилизации обстановки. Судите сами: пандемия коронавируса мощно ударила по туротрасли. К ноябрю 2020 года стало ясно, что организованный въездной туризм потерял в Беларуси практически 100 процентов потока, от выездного осталось 20–30 процентов объема. Продолжать сохранять бизнес и кадры в таких условиях крайне сложно.

Председатель Совета Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Оксана Бичун в беседе с sb.by озвучила свою позицию по поводу сложившейся ситуации:

До начала восстановления и стабилизации ситуации в отрасли – в ближайшие три года, считаем, стоит воздержаться от принятия любых нормативных документов, существенно меняющих и ухудшающих условия работы турбизнеса. В том числе отложить принятие нового закона «О туризме». Предложенная редакция законопроекта, особенно в части предложений по финансовому обеспечению туроператоров, существенно ухудшит положение дел и никак не защитит ни субъектов, ни потребителей.  Необходимо в новых условиях постпандемии вернуться к общественному обсуждению документа. И предложить более инновационные подходы и формы решения наболевших вопросов.

Фото: pixabay.com
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