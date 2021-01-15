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РСТО: белорусские туристы с 16 января смогут въезжать в ОАЭ без виз, но с ПЦР-тестом

Для белорусских туристов с 16 января вступают в силу новые правила въезда на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО) со ссылкой на информацию одного из туроператоров.

Фото: pixabay.com

–14 января официальным документом подтверждено и вступает в силу решение о безвизовом въезде граждан Республики Беларусь на территорию ОАЭ с 16 января сроком пребывания до 90 дней, – проинформировали в РСТО со ссылкой на туроператора «Ростинг». – Для въезда в ОАЭ всем туристам "12+" требуется наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.

В РСТО напомнили, что ранее белорусские туроператоры сообщали о том, что, несмотря на официальное межправительственное решение, арабские партнеры продолжали настаивать на обязательном открытии виз для белорусских клиентов даже после 16 января.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены в октябре 1992 года. Посольство нашей страны в ОАЭ начало деятельность в декабре 1999 года. Сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций носит конструктивный характер. Позиции двух стран совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня. Сформирована развитая двусторонняя договорно-правовая база. Между странами заключены межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче; межправительственные соглашения об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве; о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения; о сотрудничестве в области средств массовой информации; о воздушном сообщении; о взаимной отмене виз для владельцев национальных, дипломатических и служебных паспортов; межведомственные соглашения о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований; в таможенных делах; о взаимопонимании между БелТПП и Федерацией ТПП  ОАЭ; ряд других договоров. В 2019 году состоялось подписание двустороннего соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан Беларуси и ОАЭ.

Туризм и торговля составляют львиную долю экономики ОАЭ. Распространен пляжный отдых: ОАЭ расположены на побережье двух заливов – Персидского и Оманского. Впрочем, как правило, сюда едут не столько за пляжем, сколько за сервисом и комфортом. Чаще всего белорусские туроператоры предлагают туры в Дубай и Абу-Даби, а также на остров счастья Саадият, в эмираты Шарджа, Фуджейра. 
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