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Розничный товарооборот в Беларуси в январе – октябре увеличился на 2,3%

Розничный товарооборот в январе – октябре 2020 года составил 43,5 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к показателю соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА.


По данным Национального статистического комитета, оптовый товарооборот стал равняться 79,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к показателю января – октября 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2020 года –15,1 рубля. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 14,2 рубля.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе – октябре составил 39,8 млрд рубля, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.

Товарооборот общественного питания в январе – октябре стал равняться 2 млрд рублей, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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