Розничный товарооборот в Беларуси в январе – октябре увеличился на 2,3%

По данным Национального статистического комитета, оптовый товарооборот стал равняться 79,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к показателю января – октября 2019 года.Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2020 года –15,1 рубля. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 14,2 рубля.Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, в январе – октябре составил 39,8 млрд рубля, или 103,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.Товарооборот общественного питания в январе – октябре стал равняться 2 млрд рублей, или 81,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.