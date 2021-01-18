Розничный товарооборот в Беларуси в 2020 году вырос на 1,8%

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БЕЛТА

Оптовый товарооборот в 2020-м сложился на уровне 99 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к предыдущему году.Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 15,4 рубля против 14,4 рубля в 2019-м.Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, составил 48,7 млрд рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к 2019 году.Товарооборот общественного питания в 2020 году сложился на уровне 2,5 млрд рублей, или 80% в сопоставимых ценах к предыдущему году.