Рождественская елка - наши дети! - стрим

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Присоединяйтесь к прямому эфиру «СБ ТВ» из Минского Свято-Духова кафедрального собора! Сегодня здесь проходит XXVII республиканская благотворительная программа «Рождественская елка – наши дети». Всего в праздничной программе примут более 1600 детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.В собор, на встречу с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином приглашены 200 ребят. В храме состоится художественное представление делегаций, а дети в свою очередь получат благословение Владыки. Смотрите прямой эфир на сайте sb.by и в аккаунтах "Беларусь сегодня" в социальных сетях, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим видео с друзьями!