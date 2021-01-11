Рожденные в Лиде в первую неделю нового года малыши получили благословение епископа Лидского и Сморгонского Порфирия

Посещение Лидской ЦРБ прошло в рамках акции «Рождественские дни без абортов».– говорится в сообщении.Владыка поздравил рожениц с Рождеством Христовым, с появлением в их семьях новорожденных, вручил молодым мамам рождественские подарки и пожелал душевного и телесного здоровья новорожденным малышам и их родителям. Особым вниманием он отметил мам, родивших деток в канун праздника.– отметили в Лидской епархии.Акция «Рождественские дни без абортов» проходила в Лидской ЦРБ с 25 декабря по 11 января. В этот период в медучреждении не проводили прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины, предоставляя возможность хорошо подумать и принять взвешенное решение. Исключение – прерывание беременности по медицинским показаниям. Акция проводилась в рамках реализации Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. Ее инициаторы – областной и районный исполнительные комитеты, администрация УЗ "Лидская ЦРБ" при поддержке Лидской епархии.– отмечают в медучреждении.Фото Лидской епархии БПЦ