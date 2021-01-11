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  2. Рожденные в Лиде в первую неделю нового года малыши получили благословение епископа Лидского и Сморгонского Порфирия

Рожденные в Лиде в первую неделю нового года малыши получили благословение епископа Лидского и Сморгонского Порфирия

Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий благословил детей, рожденных в первую неделю нового года, во время посещения Лидской центральной районной больницы, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.


Посещение Лидской ЦРБ прошло в рамках акции «Рождественские дни без абортов».

"Епископ Порфирий обратился с напутственным словом к молодым мамам, у которых родились детки в первую неделю нового года, – говорится в сообщении. – Всего в Лиде в первую неделю 2021 года на свет появилось 22 человека, из них трое – в Рождественскую ночь".

Владыка поздравил рожениц с Рождеством Христовым, с появлением в их семьях новорожденных, вручил молодым мамам рождественские подарки и пожелал душевного и телесного здоровья новорожденным малышам и их родителям. Особым вниманием он отметил мам, родивших деток в канун праздника.

"Обращаясь к персоналу родильного дома, правящий архиерей пожелал дружному коллективу Божией помощи в их важном труде, вручил подарки и преподал архипастырское благословение, – отметили в Лидской епархии. – Также в праздник Рождества Христова епископ Порфирий возглавил молебен в Лидской центральной районной больнице. Молебное пение состоялось в часовне святителя Луки Крымского. На молебне присутствовали пациенты и медперсонал больницы".

Акция «Рождественские дни без абортов» проходила в Лидской ЦРБ с 25 декабря по 11 января. В этот период в медучреждении не проводили прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины, предоставляя возможность хорошо подумать и принять взвешенное решение. Исключение – прерывание беременности по медицинским показаниям. Акция проводилась в рамках реализации Госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. Ее инициаторы – областной и районный исполнительные комитеты, администрация УЗ "Лидская ЦРБ" при поддержке Лидской епархии.

– Очень часто женщина идет на аборт от отчаяния, оценивая только обстоятельства, которые вынуждают ее на это, хотя ребенок и обстоятельства – явления разного порядка, – отмечают в медучреждении. – Ребенок не является причиной сложных внутрисемейных отношений или тяжелого материального положения. В то же время аборт не сплачивает семью и не спасает материальную ситуацию. Появление ребенка никак не мешает женщине реализовать себя в жизни, скорее наоборот, является стимулом для ее личностного роста и повышения профессиональных компетенций. Ребенок меняет жизнь женщины и семьи в целом в лучшую сторону, делает их командой, которая противостоит любым трудностям. 

Фото Лидской епархии БПЦ
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