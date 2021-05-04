Рота почетного караула выступила в деревне Сычково Бобруйского района

СПРАВОЧНО

Людей собралось очень много: школьники, представители трудовых коллективов, местные жители. Не удивительно, ведь это первое выступление элитной роты в Бобруйском районе.После плац-концерта желающие могли оценить выставку оружия и военной одежды.Мемориальный комплекс «Курган Славы» возведен в Сычково в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района. Там захоронена земля со всех братских могил района.Есть в деревне еще два свидетельства Великой Отечественной войны. Памятный знак установлен в честь Михаила Селезнева, повторившего подвиг Александра Матросова. В бою за освобождение Сычково старший сержант своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Рядом с макетом дзота расположилась братская могила с останками Михаила Григорьевича и еще 231 воина.