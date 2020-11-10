Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики

За прошедшие сутки в стране зарегистрирован новый прирост количества инфицированных COVID-19 с начала пандемии – 1038 человек. Эти цифры настораживают, однако наработанный опыт и приобретенные практические знания вселяют надежду.- отметил один из участников совещанияОдин из важнейших вопросов, которые обсуждались на совещании, касался ситуации в столичных и региональных стационарах и поликлиниках.- отметила Наталья Кочанова.Наталья Кочанова поблагодарила присутствующих специалистов за то, что они консультируют и помогают коллегам из разных регионов.Председатель Совета Республики предложила детальнее обсудить ситуацию в Минске и подчеркнула: не хотелось бы перепрофилировать учреждения, которые помогают онкобольным.Ожидаемой назвал вторую волну и