Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики

Судя по цифрам инфицированных COVID-19 во всем мире, можно констатировать: количество случаев заражения не просто приблизилось к пиковым значениям весны, но с лихвой их обгоняет. В такой ситуации нужно быть максимально собранными и готовыми противостоять вирусу – причем ответственность за собственное здоровье лежит на каждом из нас. Медики, в свою очередь, готовы помогать людям – этот постулат неоднократно звучал во время совещания с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой и ведущих медиков.
За прошедшие сутки в стране зарегистрирован новый прирост количества инфицированных COVID-19 с начала пандемии – 1038 человек. Эти цифры настораживают, однако наработанный опыт и приобретенные практические знания вселяют надежду.
- Группы риска, на которые «нападает» коронавирус, не поменялись, поэтому заботиться о безопасности должны все, - отметил один из участников совещания Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО. - Дети тоже болеют, но преимущественно в легкой степени. Однако они являются универсальными переносчиками инфекции и заражают своих родителей, бабушек, дедушек. Не изменилась в меньшую сторону и вирулентность COVID-19. Мы видим, что сейчас идет подъем заболеваемости в Минске и стране, так что меры предосторожности, которые у всех на слуху, выполнять принципиально. Причем они нужны не завтра, а здесь и сейчас. Так мы уменьшаем количество заболевших и снижаем нагрузку на стационары.
Один из важнейших вопросов, которые обсуждались на совещании, касался ситуации в столичных и региональных стационарах и поликлиниках.
- По поручению Главы государства за каждым регионом закреплены ведущие специалисты, которые будут заниматься организацией работы в этот непростой период, - отметила Наталья Кочанова. – Обсудим ситуацию в Минске. Хочу подчеркнуть, что перепрофилировать все стационары под COVID-19 неправильно, важно оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями. Мы видим, что рост заболеваемости есть, но есть и свободные места в больницах, достаточно лекарств, медики обеспечены СИЗ - на этом мы делаем особый акцент.
Наталья Кочанова поблагодарила присутствующих специалистов за то, что они консультируют и помогают коллегам из разных регионов.
- Мы должны понять, что еще необходимо предпринять, чтобы ситуация складывалась наиболее благоприятно. Без глубокого анализа здесь обойтись невозможно, ведь нельзя подобрать единый препарат, который излечил бы всех. Масочный режим, проветривание помещений, социальное дистанцирование – все это очень важно, но есть и другие моменты, которые нужно проанализировать нам с вами. Как мы и ожидали, рост заболеваемости пришелся на октябрь-ноябрь – все-таки сезонность играет большую роль. Кстати, интересная деталь: Брест последним выходил из первой волны, а сейчас у них меньше рост по сравнению с остальными регионами.
Председатель Совета Республики предложила детальнее обсудить ситуацию в Минске и подчеркнула: не хотелось бы перепрофилировать учреждения, которые помогают онкобольным.
- Конечно, если жизнь заставит, будем лечить людей и там. Но мы сейчас понимаем, что не каждый нуждается в госпитализации, коронавирус можно лечить и амбулаторно. Кроме того, мы везде открыли учреждения, которые занимаются долечиванием. В ситуацию вовлечены все: в первую волну работа велась под пристальным вниманием Президента, ровно так и будем действовать и сейчас. Александр Григорьевич сказал: «Вы должны подносить патроны, а врачи должны лечить». Поэтому если есть вопросы по койкам, персоналу, доплатам - их нельзя замалчивать. Кроме вас лечить не сможет никто, а наша задача делать все, чтобы вам помогать. Как сказал Президент - главное, чтобы не умирали люди.
Ожидаемой назвал вторую волну и Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава.
- Вторая волна приходит во время сезонного подъема респираторных инфекций, она обычно бывает серьезной. Поэтому сейчас ставится ряд вопросов по объему оказания помощи и количеству пациентов. Проблема достаточно острая. Но главное, что на таких совещаниях нет запретных тем, мы обсуждаем целый комплекс вопросов. Их можно разделить на три группы: это вопросы, связанные со стационарной и амбулаторной помощью, а также эпидемиологические нюансы. Я думаю, экспертные группы будут сформированы во все областях, чтобы оказывать коллегиальную помощь врачам, находящимся на острие проблемы. Вся работа будет направлена на оптимизацию и улучшение их труда.
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Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики
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Фото: Александр КУШНЕР