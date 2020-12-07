Об этом рассказал журналистам по итогам совещания у Президента Премьер-министр Роман Головченко:
– Рост ВВП в 2021 году планируется на уровне 101,8 процента. Это достаточно напряженный показатель, учитывая, что в этом году мы не планируем снижение ниже 99 процентов. В то время как прогнозы по другим странам гораздо менее благоприятные – от 4 процентов в России до 9 процентов в странах еврозоны. Они планируют себе на следующий год рост порядка трех процентов, но это на фоне таких отскоков текущего года.
Что касается инфляции, то ее уровень в следующем году не должен превысить 105 процентов, сказал Роман Головченко. Правительство продолжит контролировать цены на социально значимые товары, тот набор, который мы покупаем чаще всего, и на его основе видим, как растут цены. Речь идет о 72 товарных позициях, которые выбраны путем мониторинга потребительских корзин.
Фото: БЕЛТА
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Рост ВВП Беларуси в следующем году планируется на уровне 101,8 процента
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