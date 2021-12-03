Российскую орбитальную станцию построят с использованием белорусского оборудования

пояснил он во время форума ЕАЭС "Космическая интеграция".Руководитель Роскосмоса надеется и на скорейшее создание российско-белорусского космического аппарата, в котором также используется оборудование "Пеленга".Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направлено в Правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев ранее в интервью РИА Новости рассказал, что эскизное проектирование может начаться в 2022 году. По его словам, строительство новой станции планируется в 2027 году.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. Над его созданием работают с 2012 года.Изначально предполагалось, что модуль будет готов к 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента. Также модуль может применяться в проведении научных исследований. Но в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.Фото: РИА Новости