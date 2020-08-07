Российской певице приписали смертельную болезнь, она ответила

Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Салтыкова больна раком и лежит под капельницей в Сочи.

Певица Ирина Салтыкова резко отреагировала на слухи об онкологическом заболевании.

– Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка! – написала артистка в "Инстаграме".

Ранее в медиа появилась информация, что Ирина Салтыкова полетела в Сочи для прохождения оздоровительных процедур в связи с вернувшимся онкологическим заболеванием. При этом певица сама признавалась, что в 25 лет назад у нее нашли рак на фоне стресса, полученного из-за развода и смерти отца.