Российский политолог Марков: Спиваков отказался от ордена Скорины, но не отказался от звания народного артиста Украины после трагедии в Одессе

– Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко. Но не отказался от звания народного артиста Украины. Ни после Одессы 2 мая, ни после бомбежек Донбасса не отказался. Ни после запретов русского языка не отказался. Какая то странная у него принципиальность. Не наша, – отметил политолог Сергей Марков.

Прогиб засчитан – отметил Телеграм-канал "Пул Первого".

Спиваков разродился признанием, мол не нужен мне орден Скорины, который вручал Лукашенко.

По взмаху дирижерской палочки прогнуться под изменчивость политконъюнктуры – так себе поступок. Это подтверждают его коллеги по творческому цеху, которые не утратили стальной стержень.

Вот примеры:

Гергиев, дирижер: "У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня».

Пресс-секретарь Н. Баскова М. Наумова: «Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Белоруссии всем сердцем обожают Николая».

Композитор В. Дробыш: «Тогда давайте, как американцы снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия».

А. Серов вообще вышел из себя от вопроса журналиста: «Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А. Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна!»