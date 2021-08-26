Российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов

Некоторые российские вузы, в том числе и ведущие, не смогли набрать запланированное количество абитуриентов и объявили дополнительный набор на фоне отмены второй волны зачисления. Об этом информирует «Коммерсантъ».
О дополнительном наборе на платной основе заявили несколько факультетов Московского государственного университета (МГУ), в том числе журфак, факультет психологии, философии, юридический и географический.
Кроме того, Иркутский и Севастопольский государственные университеты объявили дополнительный набор на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. В Воронежском государственном техническом университете рассказали, что дополнительные бюджетные места пользуются высоким спросом: на одну из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.
Дополнительное зачисление будет осуществляться в МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ, некоторые из них готовы принять будущих первокурсников и на бюджетные места. Это, как считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, обусловлено новыми правилами приема.
Ранее зачисление в вуз происходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в первую очередь. После абитуриенты направляли результаты ЕГЭ в предпочитаемые вузы (максимум в 5) и ждали публикации предварительных списков с именами тех, кто может попасть в число студентов.
В 2021 году вторую волну отменили. Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки. Так, например, абитуриенты могли попробовать поступить на 10 факультетов одного вуза. Но перед зачислением ребята должны были выбрать только один факультет в одном университете.
Фото: РИА Новости