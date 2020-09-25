Россия начинает вывод из Беларуси десантников, участвовавших в учении "Славянское братство-2020", –в Бресте началась погрузка на железнодорожный транспорт батальона Ивановской дивизии ВДВ, сообщает Минобороны РФ.
Фото учения "Славянское братство-2020"
– В пятницу, 25 сентября, на железнодорожной станции в городе Брест российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России, принимавшие участие в совместном учении "Славянское братство-2020", приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации город Иваново, – говорится в сообщении.
Отмечается, что группа десантников Ивановского соединения ВДВ была переброшена на полигон Брестский с территории России самолетами Ил-76мд 23 сентября.
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Российские десантники покидают Беларусь после учений
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Фото: Александр КУШНЕР