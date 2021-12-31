Российская вакцина против COVID-19 "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года

обратила внимание Вероника Скворцова.По ее словам, препарат, разработанный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, целиком соответствует любым требованиям GMP.– уточнила Вероника Скворцова.Создателям вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне текущего года были завершены доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.