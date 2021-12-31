Российская вакцина против COVID-19 "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года

Об этом сегодня сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24", пишет ТАСС.
– Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи с] необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе – сентябре, – обратила внимание Вероника Скворцова.
По ее словам, препарат, разработанный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, целиком соответствует любым требованиям GMP.
– И он позволяет масштабировать легко до 30 млн доз [вакцин] в год это точно, а может, и больше. Если понадобится какая-то перепрофилизация, есть возможность быстро осуществить перепрофилизацию. Поэтому по вакцине готова промышленная площадка, – уточнила Вероника Скворцова.
Создателям вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне текущего года были завершены доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.