Российская авиакомпания Ural Airlines впервые открывает рейсы в Минск

Полеты планируются по четвергам. Для регистрации на рейс потребуются паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет справка не нужна.В стоимость билета экономкласса входят 5 кг ручной клади и одно место багажа массой до 23 кг.Напомним, с 1 февраля белорусы могут попасть в Россию через 20 аэропортов, в том числе в Анапе, Владивостоке, Грозном, Екатеринбурге, Жуковском, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Москве (три аэропорта), Нижнекамске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе и Чкаловском.Помимо этого, с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью по маршруту Минск – Москва – Минск, а также увеличивается число авиарейсов из российской столицы в Национальный аэропорт Минск с трех до пяти в неделю. Возобновятся и перелеты из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск и обратно по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.Фото пресс-службы Ural Airlines