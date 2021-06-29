Авиакомпания Российской Федерации "Азимут" запускает новый рейс, благодаря которому из Минеральных Вод путешественники могут направиться в столицу Беларуси и обратно. Такая информация опубликована на сайте Национального аэропорта Минск.
– Авиакомпания "Азимут" расширяет маршрутную сеть и с сегодняшнего дня открывает рейс Минеральные Воды – Минск – Минеральные Воды. Совершить перелет можно будет по вторникам в соответствии с расписанием. Вылет из Минеральных Вод – в 14:00, посадка в Минске – в 16:50. Обратный рейс отправляется из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах – в 20:25. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в пути – 2 часа 50 минут, – уточняется в размещенном сообщении.
Купить авиабилеты, получить дополнительные услуги и подробнее узнать о графике перелетов можно на официальном сайте авиакомпании "Азимут".
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
876
Российская авиакомпания "Азимут" открывает рейс между Минеральными Водами и Минском
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы