Пожилая жительница Мурманска намеревалась завещать квартиру своему домашнему любимцу, чтобы у внучки была мотивация заботиться о животном. Та обратилась к нотариусу с просьбой объяснить, законно ли это. Детали истории описывает Lenta.ru.
Чтобы прояснить, насколько реально исполнить желание бабушки в России, ее внучка обратилась в издание «Вечерний Мурманск». «Моя бабушка хочет завещать все свое имущество коту, у которого есть родословная и паспорт. Говорит, что в таком случае я точно буду о нем заботиться. В связи с этим у меня два вопроса. Можно ли по закону завещать недвижимость животному? Если да, то можно ли меня назначить опекуном, чтобы я ухаживала за ним и жила в бабушкиной квартире при этом?» – поинтересовалась она.
Нотариус ответила, что имущество, согласно российскому законодательству, пожилая женщина может завещать любому физическому, юридическому лицу или публичному образованию. А вот животных Гражданский кодекс РФ относит к имуществу, поэтому к ним и правила применяются соответствующие. «Следовательно, завещать имущество имуществу, в данной ситуации коту, нельзя», – вынесла вердикт специалист.
Фото: pixabay.com
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Россиянке запретили завещать квартиру коту
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