Россиянка выбросила годовалую внучку из окна

Девочка выжила благодаря своевременной помощи матери. Выручили и погодные условия: падение смягчил снег, пишет Lenta.ru.
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Инцидент произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Местная прокуратура сообщила, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она выбросила свою 11-месячную внучку из окна. Девочку спасло то, что она приземлилась в снег и что ее мать быстро оказала ей помощь.
Бабушка отрицала содеянное, говоря, что не помнит произошедшего, но суд присяжных единогласно вынес обвинительный вердикт. Женщину приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и ограничили ей свободу на год.
Фото: pixabay.com
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