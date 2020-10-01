Инцидент произошел на Алтае еще в прошлом году, но рассказали о нем только сейчас, пишет РИА "Новости".
Житель Усть-Калманского района вышел на ночную рыбалку с фонарем, надеясь поймать крупную рыбу. Можно сказать, что поставленной цели мужчина добился: его добычей стала туша крокодила в состоянии анабиоза. Известно, что браконьер собирался разделать рептилию, но этому помешали инспекторы Минприроды. Крокодила изъяли, а любителю ночных приключений пригрозили штрафом за рыбалку с фонарем, если это повторится еще раз.
Как уточнил замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк, неизвестно, каким образом рептилия попала в реку.
– Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток, – сказал Максим Катернюк.
Специалист уточнил, что с зимними морозами животное все равно бы не справилось.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
584
Россиянин выловил в реке крокодила
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter