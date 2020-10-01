Теперь жителя Пермского края обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия, сообщает «Российская газета».
Ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. До этого он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Чтобы избавиться от улик по новому делу и всех документов, связанных с ним, обвиняемый решил действовать решительно: он поджег здание суда.
Но это не помогло уйти от ответственности. Сообщается, что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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Россиянин поджег здание суда, пытаясь уничтожить улики
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