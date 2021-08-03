Порадуемся за соседей: российские спортсмены на Играх в Токио принесли в национальную копилку наград уже 50 медалей. 12 из них – золотые.
Кроме того, россияне завоевали 21 серебряную награду и 17 бронзовых. Больше всего наград атлеты РФ выиграли в таких видах спорта, как фехтование, пулевая стрельба и спортивная гимнастика. Также высокие результаты показали теннисисты, пловцы и тхэквондисты. В медальном зачете наши соседи сейчас занимают 6-е место вслед за Китаем (29-18-16), США (22-27-17), Японией (18-6-10), Австралией (14-4-15) и Великобританией (13-13-12).
Больше всего наград завоевали американцы – 66. Их догоняют спортсмены из Китая (63). Третье место по этому показателю занимает Россия. Интересно, что в списке наблюдается достаточно большой разрыв между тройкой лидеров и всеми остальными странами. Так, самое большое число медалей после России у Великобритании – 38. У Японии 34 награды, у Австралии – 33.
Всего в медальном зачете сейчас 75 позиций, некоторые занимают несколько стран с одинаковыми показателями. Беларусь – на 48-м месте наряду с Эстонией, Фиджи и Узбекистаном. Наши атлеты Иван Литвинович и Максим Недосеков завоевали золото в прыжках на батуте и бронзу в прыжках в высоту.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.
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Россияне завоевали уже 50 медалей на Олимпиаде в Токио
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