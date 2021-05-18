Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Владимир Путин 18 мая, выступая перед иностранными послами.
Фото: РИА Новости
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Россия запустит в оборот четвертую вакцину от COVID-19
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