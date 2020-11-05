Россия снимает временные ограничения на поставки отдельных видов белорусской животноводческой продукции

Ограничения снимаются с 9 ноября 2020 года со Слонимского мясокомбината (разрешаются поставки конины и бескостной говядины и готовой мясной продукции), Волковысского мясокомбината (бескостная говядина и готовая мясная продукция), ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока).