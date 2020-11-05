Россия снимает временные ограничения на поставки отдельных видов белорусской животноводческой продукции. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства. Отмена временных ограничений стала итогом переговоров заместителя Премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.
Ограничения снимаются с 9 ноября 2020 года со Слонимского мясокомбината (разрешаются поставки конины и бескостной говядины и готовой мясной продукции), Волковысского мясокомбината (бескостная говядина и готовая мясная продукция), ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока).
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Россия снимает временные ограничения на поставки отдельных видов белорусской животноводческой продукции
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК