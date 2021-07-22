Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Подробности приводит РИА Новости.
Здание ЕСПЧ
В чем Россия обвиняет Украину? Вот список:
– в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
– в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
– в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
– в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
– в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
– в лишении жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах;
– в водной блокаде Крыма;
– в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
– в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Также Москва выставила Киеву несколько требований: прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
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Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Речь в ней – об Украине
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