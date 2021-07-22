Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Речь в ней – об Украине

Здание ЕСПЧ

В чем Россия обвиняет Украину? Вот список:– в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;– в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;– в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;– в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;– в дискриминации российских компаний и предпринимателей;– в лишении жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах;– в водной блокаде Крыма;– в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;– в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.Также Москва выставила Киеву несколько требований: прекратить водную блокаду Крыма и ограничение прав национальных и языковых меньшинств, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.