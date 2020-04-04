Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели, на родину планируется вернуть 107 человек

Российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск бортом «Белавиа», сообщили sb.by в пресс-службе посольства России в Беларуси. Спецрейсом в Беларусь должны вернуться 107 человек.





«Понятно, что исключительные, но абсолютно обоснованные меры, Россия была вынуждена предпринять, чтобы выполнить жесткие рекомендации Всемирной организации здравоохранения», — напомнил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

По его словам, часть граждан Беларуси не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков из-за нехватки места, а иногда и вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые оказали влияние на взаимодействие с туроператорами.

«Обсуждая ситуацию с руководством Министерства иностранных дел Республики Беларусь и авиакомпании «Белавиа», мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск —Дели —Минск», — рассказал российский посол.

Деньги, по его словам, уже перечислены на счета «Белавиа». Сейчас идет работа по бесплатному для граждан Беларуси оформлению электронных билетов.

«Белавиа» уже запросила необходимые разрешения на пролет над территорией ряда государств. Сейчас остается дождаться разрешения индийских авиационных властей, отметили в посольстве.

Вылет из Минска запланирован в 14 часов 5 апреля, чтобы ночью 6 апреля белорусские граждане смогли вернуться в Минск.



