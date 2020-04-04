Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели, на родину планируется вернуть 107 человек

Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели, на родину планируется вернуть 107 человек

Российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск бортом «Белавиа», сообщили sb.by в пресс-службе посольства России в Беларуси. Спецрейсом в Беларусь должны вернуться 107 человек.


«Понятно, что исключительные, но абсолютно обоснованные меры, Россия была вынуждена предпринять, чтобы выполнить жесткие рекомендации Всемирной организации здравоохранения», — напомнил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

По его словам, часть граждан Беларуси не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков из-за нехватки места, а иногда и вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые оказали влияние на взаимодействие с туроператорами.

«Обсуждая ситуацию с руководством Министерства иностранных дел Республики Беларусь и авиакомпании «Белавиа», мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск —Дели —Минск», — рассказал российский посол.

Деньги, по его словам, уже перечислены на счета «Белавиа». Сейчас идет работа по бесплатному для граждан Беларуси оформлению электронных билетов.

«Белавиа» уже запросила необходимые разрешения на пролет над территорией ряда государств. Сейчас остается дождаться разрешения индийских авиационных властей, отметили в посольстве.

Вылет из Минска запланирован в 14 часов 5 апреля, чтобы ночью 6 апреля белорусские граждане смогли вернуться в Минск. 


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Солист группы Uma2rman стал отцом в шестой раз
Селене Гомес поставили диагноз «биполярное расстройство»
Футбол. «Шахтер», БАТЭ и брестское «Динамо» проведут домашние матчи чемпионата Беларуси
Заворотнюк в день рождения впервые за время болезни ответила подписчикам
В Гомельской области яровые зерновые посеяны на площади 98,4 тысячи гектаров
В Столбцовском районе ориентируются на засухоустойчивые культуры
Музыковеды впервые издали либретто опер Станислава Монюшко на белорусском языке
Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ
В Мадриде полуголый мужчина с мечами напал на полицейских
Введение хирургического корпуса больницы открыло перед медиками Волковысского района новые возможности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Энцефалопатия тоже бывает заразна…
В Болгарии произошло ДТП с участием более 20 фур — есть погибшие
Певица Pink перенесла коронавирус
Киловатты из «Пламени». В Сенненском районе заработает установка на 130 солнечных батарей
В Минске во время ремонта нашли два пистолета
Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему мальчику — у того во время игры зажало руку
Столичный регистрационный отдел ГАИ на Серова временно приостанавливает работу
Россия передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Сегодня с 9.00 до 12.00 пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
Двое пенсионеров погибли на пожарах в Шклове и Ошмянском районе
Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели, на родину планируется вернуть 107 человек
мнение
Николай ХОДАСЕВИЧ
Траектория полетов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ