Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью

По итогам января –августа этого года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в полтора раза и достиг 375 миллионов долларов. Это больше, чем с какой-либо другой из 68 стран, представленных на бирже, сообщил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский на панельной дискуссии «Беларусь –Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения», которая прошла в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума.





– В структуре импортных сделок преобладали черные и цветные металлы, уголь, кокс и кабельно-проводниковая продукция. На экспорт поставлялись белорусские стройматериалы, молочная продукция, рапсовое масло и кожа «вет-блю». Российская Федерация также занимает первое место по количеству аккредитованных компаний-нерезидентов. Сейчас у нас работают свыше 2,6 тысячи российских участников, то есть более половины всех зарубежных клиентов биржи. На мой взгляд, это наглядно демонстрирует уровень нашего сотрудничества в области биржевой торговли, – отметил Александр Осмоловский.

Отдельное внимание он уделил транзитным сделкам. По мнению Александра Осмоловского, использование БУТБ как трамплина для выхода на рынки третьих стран сделает биржевую торговлю более популярной среди представителей российского бизнеса.





– За 8 месяцев 2021 года сумма транзитных сделок, совершенных участниками торгов из России, составила 5,5 миллиона долларов. В основном это были поставки продукции деревообработки, нефтехимии, строительной отрасли, а также оборудования и механизмов. При этом наиболее востребованной у российских компаний была наша площадка промышленных и потребительских товаров, функционирующая по принципу электронного маркетплейса для B2B-сегмента. С ее помощью российские экспортеры успешно реализуют продукцию в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, – сообщил председатель правления БУТБ.