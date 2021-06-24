Россия готова в кратчайшие сроки поставить С-400 Беларуси

При обращении нашей страны в России готовы в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок Беларуси систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Андрей Бойцов. Подробности приводит РИА Новости.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества, и при поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1» такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки», – сообщил он в ходе выставки вооружений MILEX-2021.
Напомним: командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб ранее рассказал, что идет предконтрактная работа по перевооружению дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и «Панцирь-С».
Андрей Бойцов на выставке MILEX-2021 также отметил, что взаимодействие Беларуси и России носит динамичный характер. По его мнению, у сотрудничества двух государств есть реальные перспективы для дальнейшего развития.
Фото: РИА Новости
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