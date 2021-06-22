Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка"

Согласно сообщениям пресс-службы Правительства Беларуси, подобное решение приняли по итогам данных поручений соответствующим министерствам и ведомствам премьер-министрами Беларуси и России Романом Головченко и Михаилом Мишустиным.Отмечается, что с 17 июня текущего года ограничения сняты и на поставки продукции с ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", а с 19 июня - с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий".