Россельхознадзор принял решение с понедельника, 21 июня, снять ограничения на импорт на территорию Российской Федерации товаров с ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", передает БЕЛТА.
Согласно сообщениям пресс-службы Правительства Беларуси, подобное решение приняли по итогам данных поручений соответствующим министерствам и ведомствам премьер-министрами Беларуси и России Романом Головченко и Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что с 17 июня текущего года ограничения сняты и на поставки продукции с ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", а с 19 июня - с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий".
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Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка"
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