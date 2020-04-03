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  2. Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции Минского и Борисовского мясокомбинатов

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции Минского и Борисовского мясокомбинатов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 апреля отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов мясной продукции с двух белорусских предприятий, передает БЕЛТА.

Так, с ОАО "Борисовский мясокомбинат № 1" и ОАО "Минский мясокомбинат" снимаются ограничения на поставки колбасных изделий и термообработанных продуктов из мяса, содержащих свинину и говядину. Минский мясокомбинат также больше не будет ограничен в поставках мясных и мясосодержащих консервов со свининой, колбасных изделий и продуктов, не содержащих свинину.

Отправляемая в Россию продукция должна быть произведена с 3 апреля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и обращения посла Беларуси в России.

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