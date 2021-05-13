Россельхознадзор разрешил поставки томатов и перцев с двух белорусских предприятий

Теперь ввозить томаты и перцы в Россию могут ОАО "ТК" Берестье" (Брестская область) и КУП "Минская овощная фабрика".Решение принято по итогам представленных белорусской стороной материалов о фитосанитарных обследованиях томатов и перцев закрытого грунта в местах производства, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.