Футболист стал первым человеком в мире, на чей аккаунт в Instagram подписались 250 млн человек, сообщает РБК.
Его обогнал только официальный аккаунт самой соцсети с 382 миллионами подписчиков.
Немного отстала от нападающего «Ювентуса» американская певица Ариана Гранде: за звездой наблюдают 214 миллионов фолловеров.
В тройку лидеров попал и продюсер Дуэйн Джонсон со своими 209 миллионами подписчиков.
Фото: rg.ru
Опубликовано:
2841
Роналду побил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagtam
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter