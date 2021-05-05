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#РомаЖиви набирает обороты: белорусы продолжают поддерживать парня, который спас своего брата на пожаре

История о героическом подвиге простого мальчишки всколыхнула всю Беларусь. По всей стране продолжается акция #РомаЖиви, которая стартовала 4 мая. Белорусы поддерживают 12-летнего Романа Когодовского из Мядельского района –он, как настоящий герой, спас своего младшего брата из горящего дома. 

Фото: МЧС

Напомним, трагедия случилась вечером 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Рома был дома с полуторагодовалым братиком Ваней, родители были на работе. О пожаре в МЧС сообщили соседи: они и увидели, как Рома вынес из полыхающего жилища своего брата. Малыш не пострадал, а Рома получил множество ожогов, порезы рук и лица. Известно, что состояние мальчика стабильное, но по-прежнему тяжелое. Сейчас врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят его к уже не первой операции. 

Известных деятелей культуры, артистов, телеведущих, правоохранителей и спасателей и всех неравнодушных белорусов объединила интернет-акция #РомаЖиви. Можно записать и поделиться видео со словами поддержки Роме и его семье, написать добрые слова в соцсетях и мессенджерах. Все это должно быть дополнено хештегом  
#РомаЖиви. Люди объединяются в целые команды, рисуют плакаты, организовывают флешмобы, заполняют соцсети добрыми и теплыми видео. 

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома назвал юношу настоящим героем и подчеркнул, что не каждый мужчина сегодня на такое способен. 

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Вот такие слова адресовали юному герою школьницы из Островецкого района. Девочки признались, что поступок Ромы их восхитил. 



Теплые слова Роме адресовал солист Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Андрей Колосов:



К акции присоединились и воспитанники Специализированного лицея МВД. Ребята отметили, что это поступок не мальчика, а настоящего мужчины. 



Видео со словами поддержки записали Курсанты Института пограничной службы:

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Видео Telegram-канала "ONT_NEWS"

 Преподаватели и ребята из Большеберестовицкой средней школы также пожелали мальчику скорейшего выздоровления и сил. 

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Частью доброй акции стала и молодежь Мстиславщины: они объединились с местными спасателями и тоже поддержали мальчика, за которого сейчас переживает вся страна. 



Певец Руслан Алехно сказал, что Рома на своем примере показал, кто такой настоящий герой. 


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Видео Telegram-канала "ATN_NEWS"

Школьница из Минска Елизавета Довгер выразила поддержку Роме, нарисовав вот такой рисунок:

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Публикация от Elizaveta Dovger (@elizadovger)




Бойцы 6-й отдельной патрульно-постовой роты в/ч 5525 (Речица) сказали, что Рома рожден, чтобы быть героем. 



Белорусский исполнитель Teo также записал видеообращение. Он сказал, что Рома, который спас своего младшего братика доказал, что по-настоящему геройский поступок не имеет возраста. 


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Видео Telegram-канала "ONT_NEWS"

Маленькие Роман и Василиса поддерживают Рому Когодовского и адресуют смелому белорусу вот такие слова: 



Слова поддержки Роме прозвучали и от команды телеканала ОНТ:

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