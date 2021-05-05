РомаЖиви набирает обороты: белорусы продолжают поддерживать парня, который спас своего брата на пожаре

Фото: МЧС
Напомним, трагедия случилась вечером 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района. Рома был дома с полуторагодовалым братиком Ваней, родители были на работе. О пожаре в МЧС сообщили соседи: они и увидели, как Рома вынес из полыхающего жилища своего брата. Малыш не пострадал, а Рома получил множество ожогов, порезы рук и лица. Известно, что состояние мальчика стабильное, но по-прежнему тяжелое. Сейчас врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят его к уже не первой операции.
Известных деятелей культуры, артистов, телеведущих, правоохранителей и спасателей и всех неравнодушных белорусов объединила интернет-акция #РомаЖиви. Можно записать и поделиться видео со словами поддержки Роме и его семье, написать добрые слова в соцсетях и мессенджерах. Все это должно быть дополнено хештегом
#РомаЖиви. Люди объединяются в целые команды, рисуют плакаты, организовывают флешмобы, заполняют соцсети добрыми и теплыми видео.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома назвал юношу настоящим героем и подчеркнул, что не каждый мужчина сегодня на такое способен.
Теплые слова Роме адресовал солист Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Андрей Колосов:
К акции присоединились и воспитанники Специализированного лицея МВД. Ребята отметили, что это поступок не мальчика, а настоящего мужчины.
Видео со словами поддержки записали Курсанты Института пограничной службы:
Видео Telegram-канала "ONT_NEWS"
Преподаватели и ребята из Большеберестовицкой средней школы также пожелали мальчику скорейшего выздоровления и сил.
Частью доброй акции стала и молодежь Мстиславщины: они объединились с местными спасателями и тоже поддержали мальчика, за которого сейчас переживает вся страна.
Певец Руслан Алехно сказал, что Рома на своем примере показал, кто такой настоящий герой.
Видео Telegram-канала "ATN_NEWS"
Школьница из Минска Елизавета Довгер выразила поддержку Роме, нарисовав вот такой рисунок:
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Бойцы 6-й отдельной патрульно-постовой роты в/ч 5525 (Речица) сказали, что Рома рожден, чтобы быть героем.
Белорусский исполнитель Teo также записал видеообращение. Он сказал, что Рома, который спас своего младшего братика доказал, что по-настоящему геройский поступок не имеет возраста.
Видео Telegram-канала "ONT_NEWS"
Маленькие Роман и Василиса поддерживают Рому Когодовского и адресуют смелому белорусу вот такие слова:
Слова поддержки Роме прозвучали и от команды телеканала ОНТ: