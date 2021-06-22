Такое мнение ребенок войны, председатель ветеранской организации Партизанского района Минска Регина Романовская высказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что сейчас от некоторых людей можно услышать призывы раздать кому-то наши предприятия. Он спросил у гостьи «Будней», как она относится к таким заявлениям.
– Для меня эти призывы звучат очень дико. Я думаю, а есть ли мозги у людей, которые к такому призывают? Ведь [экономически] пострадают [от этого] и они тоже. Как можно разрушить?.. – задалась вопросом Регина Романовская и добавила: – Эти предприятия [после Великой Отечественной войны] строились с нуля, воссоздавали их, собирая крохи помощи со всего СССР. Я не понимаю, как можно говорить об их раздаче. Слов не хватает, чтобы охарактеризовать этих людей (которые выдвигают подобные предложения. – Прим. ред.).
Тему вклада старшего поколения в строительство промышленного кластера современной Беларуси в эфире затронули неслучайно. Сегодня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против СССР. В годы ВОВ Беларусь потеряла каждого третьего жителя – в память о них по всей стране 22 июня проходят митинги-реквиемы и другие акции.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Романовская о призывах раздать белорусские предприятия: это звучит дико
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