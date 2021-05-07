Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук поздравил ветерана Александра Комарова, который сражался в составе 719-го авиаполка ночных бомбардировщиков в должности авиамоториста и авиамеханика на III Украинском фронте, участвовал во взятии Будапешта и Берлина, в войне с Японией. Под марш «День Победы», исполненный городским оркестром, 95-летнему ветерану вручили цветы школьники и воспитанники Гомельского кадетского училища. Александр Комаров поблагодарил всех и пожелал нашей земле долгих лет мира и отсутствия здесь войн.
– Для белорусов 9 Мая – семейный праздник, потому что он имеет отношение практически к каждой нашей семье, – подчеркнул помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук. – У меня, например, дед пережил подростком немецкую оккупацию, а потом в рядах Красной армии дошел до Берлина. Служил минометчиком. Очень не любил рассказывать о войне, говорил, что это страшное время. Поэтому всем тем, кто сегодня разжигает пожар конфликтов, стоит обернуться назад и увидеть, сколько горя пережила страна. Поколение наших дедов завоевало современным белорусам нормальную, счастливую и спокойную жизнь.
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Рогащук: «Для белорусов 9 Мая – семейный праздник»
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