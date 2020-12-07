Риелторы: спрос на загородную недвижимость пока есть, но цены не растут

В отличие от последних лет, когда загородный рынок терял свою покупательскую аудиторию, примерно с февраля спрос на такое жилье стал расти, и связано это в первую очередь с эпидемиологической обстановкой, говорится в аналитическом сообщении на сайте группы компаний «Твоя столица»., – привел пример. –По данным аналитиков, несмотря на повышенный спрос, цены в этом году остались прежними. Хорошие дома стоят от 30–50 тысяч долларов США, дачи – от 10 тысяч долларов, это среднее, наиболее востребованное покупателями соотношение формата объекта и бюджета на его покупку., – отмечают в «Твоей столице». –Эксперты также отмечают усиливающуюся тенденцию последних лет: многие продавцы стремятся реализовать дом не по рыночной цене, а по такой, чтобы компенсировать все вложенные в дом затраты., – убежден Андрей Чернышев. –По мнению эксперта, в дальнейшем спрос на загородную недвижимость под Минском будет сужаться, а покупатели будут все тщательнее выбирать сбалансированные по цене и качеству дома.