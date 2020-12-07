Риелторы: спрос на загородную недвижимость пока есть, но цены не растут

Спрос на загородную недвижимость вокруг Минска есть даже во внесезоннную пору, однако стоимость домов и дач по сравнению с прошлыми сезонами расти не спешит. Об этом счидетельствуют данные риелторов.
В отличие от последних лет, когда загородный рынок терял свою покупательскую аудиторию, примерно с февраля спрос на такое жилье стал расти, и связано это в первую очередь с эпидемиологической обстановкой, говорится в аналитическом сообщении на сайте группы компаний «Твоя столица».
– За последние 5 лет, с 2016 года, среднее количество сделок было: по дачам – в районе 110, по коттеджам – 335, – привел пример заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоей столицы» Андрей Чернышев. – С февраля по сентябрь этого года спрос вырос и составил: на дачи – 250, на коттеджи – 460. В сентябре спрос пошел на спад, причины тому – сезонность и неблагоприятная общественно-политическая обстановка. Однако он продолжает быть выше, чем в предыдущие годы.
По данным аналитиков, несмотря на повышенный спрос, цены в этом году остались прежними. Хорошие дома стоят от 30–50 тысяч долларов США, дачи – от 10 тысяч долларов, это среднее, наиболее востребованное покупателями соотношение формата объекта и бюджета на его покупку.
– В то время как стоимость загородного дома или дачи складывается из целого ряда факторов, – отмечают в «Твоей столице». – Это местоположение, материал стен (в цене кирпич или блоки), этажность (сейчас повышенным спросом пользуются одноэтажные дома), особенности конструкции (например, плохо продаются дома с плоской крышей из-за сложностей с изоляцией), близость города, возраст строения, транспортная доступность. Традиционно высокие цены на недвижимость в Ждановичах, Валерьяново, Лапоровичах.
Эксперты также отмечают усиливающуюся тенденцию последних лет: многие продавцы стремятся реализовать дом не по рыночной цене, а по такой, чтобы компенсировать все вложенные в дом затраты.
– Такие предложения покупатели даже не рассмотрят, – убежден Андрей Чернышев. – Дисконт между рыночной стоимостью и ценой, которую поставил продавец, в идеале должен не превышать 10%. При этом рыночная стоимость должна определяться не на основании уровня цен предложений от других продавцов, а на основании цен реально совершенных сделок купли-продажи.\
По мнению эксперта, в дальнейшем спрос на загородную недвижимость под Минском будет сужаться, а покупатели будут все тщательнее выбирать сбалансированные по цене и качеству дома.
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Риелторы: спрос на загородную недвижимость пока есть, но цены не растут
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК