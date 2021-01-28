Резиденты ПВТ в 2020 году увеличили налоговые платежи в бюджет на 38,3% до 418 млн рублей

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БЕЛТА

Резиденты ПВТ обеспечили 1,54% общего объема налоговых поступлений (в 2019 году - 1,13%).Отмечается, что наибольшие поступления были зафиксированы в Минске: компании уплатили 380,4 млн рублей налогов и обеспечили 2,86% общих налоговых поступлений. Меньше остальных заплатили резиденты Могилевской области - 2,8 млн рублей (0,2% в поступлениях региона).На 1 января 2021 года было 962 плательщика - резидента Парка высоких технологий. За 2020 год их стало больше на 247.Число резидентов за год выросло во всех регионах, кроме Витебской области. Больше всего их по-прежнему в Минске - 861 компания (на 1 января 2020 года было 640).