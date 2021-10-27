Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе

, – заявил Шипенко.Напомним, киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе. Проект осуществляется Первым каналом и Роскосмосом. Спустя 12 дней актриса и режиссер вернулись на Землю.