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Режиссер Шипенко заявил о желании снять сцены в открытом космосе

Российский режиссер Клим Шипенко рассказал, что во время следующего полета в космос может выйти за пределы МКС и снять кадры из открытого космоса. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

– В следующий раз я отправлюсь на МКС, выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. Это моя договоренность с Роскосмосом и Главкосмосом. И, может быть, также и на Луну тоже. Если будет миссия на Луну и если им потребуется режиссер, я буду первым, кто станет в очередь, – заявил Шипенко.

Напомним, киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе.  Проект осуществляется Первым каналом и Роскосмосом. Спустя 12 дней актриса и режиссер вернулись на Землю. 
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