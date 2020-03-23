Рецепты на дом пожилым людям доставят волонтеры Красного Креста

Волонтеры Красного Креста будут доставлять на дом рецепты врача пожилым людям, которые в них нуждаются, что позволит исключить походы в учреждения здравоохранения с одной лишь целью — оформить такой рецепт, рассказала генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста (БОКК) Ольга Мычко, ее слова передает БЕЛТА.

— Вопрос не в количестве рецептов и доставке на дом, а в самой технологии: мы сталкиваемся с вопросами врачебной тайны (как доставить рецепт в анонимном конверте), как исключить мошенничество, — сказала Ольга Мычко.

По ее словам, волонтерам обязательно выдадут удостоверения. При этом предполагается, что в конкретную поликлинику будет приходить один представитель Красного Креста.

Как сообщалось, пациентам с хроническими заболеваниями, нуждающимся в рецептах на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, нужно позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр поликлиники и оставить свои контакты. С ними свяжется медработник, который организует выписку и доставку рецептов на дом. Более того, Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов врача. Такой рецепт выписывается дистанционно, без электронной цифровой подписи (это разрешение является временной мерой и действует до особого распоряжения).

БОКК определены две основные группы людей, с которыми будут работать активнее всего. Традиционно это лица пожилого, старческого возраста, имеющие инвалидность, с которыми работа ведется на дому.

— Эта группа составляет 1,5—1,6 тысячи человек. Двести работников Красного Креста и более 600 волонтеров обеспечивают оказание помощи на дому, — уточнила Ольга Мычко.

Вторую группу составляют активные, самодостаточные люди пожилого возраста, которые имеют различные заболевания, но не нуждаются в помощи социальных работников. Именно они как группа риска по коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть максимально изолированы. Поэтому в помощь социальным службам волонтеры будут обеспечивать таких людей жизненно необходимыми предметами гигиены, продуктами питания, лекарствами на дому.

Дорабатывается вопрос инструктажа психологов колл-центра, который будет функционировать по номеру 201. Этот сервис в свое время был создан как информационный центр для вынужденных переселенцев из Украины.

Кроме того, сегодня получено подтверждение Международной федерации обществ Красного Креста о предоставлении 50 тысяч франков помощи на приобретение средств индивидуальной защиты сестрам милосердия, волонтерам, бесконтактных тонометров, а также для поддержки психологической службы, которая будет работать, как предполагается, в круглосуточном режиме.