Ресурсы домашнего хозяйства белоруса в III квартале составили BYN 1667,6 в месяц

В июле – сентябре этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили BYN 1667,6 в месяц (в II квартале было BYN 1610,2), в том числе в городах и поселках городского типа – BYN 1746,3, в сельских населенных пунктах – BYN 1411,7. При этом расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне BYN 1587,5 в месяц, из которых BYN 1181,9 (74,5%) приходится на потребительские расходы.В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 39,2%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 23,6%. В рационе преобладают молоко, молочные продукты и яйца.Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.Потребительские расходы – это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).При этом у 4% населения страны среднедушевые располагаемые ресурсы в III квартале этого года ниже бюджета прожиточного минимума (с 1 августа по 31 октября 1 БПМ составлял BYN 283,46).Среднедушевые располагаемые ресурсы – это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.У 17,5% жителей этот показатель превышает BYN 1 тыс., у 54,8% составляет от BYN 500 до BYN 1 тыс. Всего в Беларуси 1,6% домохозяйств располагали в III квартале менее чем BYN 250 в месяц на человека.Малообеспеченных граждан больше всего в Могилевской области – 4% населения региона. В Брестской области – 3,8%, Гомельской – 3,7%, Витебской – 3,6%, Гродненской и Минской – по 2%. Меньше всего в столице – 0,8%.Примечательно, что среди домохозяйств без детей к малообеспеченным относится 1,1%, состоящих из одного человека – 0,7%, с детьми – 6,7%.