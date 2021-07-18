Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Горки

Среди участников молодежного проекта три студента БГСХА. В том числе студент 3 курса агротехнического факультета Максим Корзов:Участники молодежного марафона возложили цветы к памятному знаку преподавателям, сотрудникам и студентам сельскохозяйственной академии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Затем молодежь и руководство района примут участие в открытом диалоге «Все мы – Беларусь!» Участников проекта в Горках ожидает насыщенная программа. Во время акции #ЗаДело! объектом для трудового десанта станет дендропарк в академии. Интерактивная площадка «Молодежь и спорт» обещает зарядить участников позитивом и дать возможность размяться. Среди объектов – Ледовая арена, отделение конного спорта и спортивная школа. А вечером пассажиры молодежного поезда примут участие в творческом молодежном проекте #раЗАм!Фото Михаила Левцова (газета «Горецкий вестник")