Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Горки

Участники молодёжного проекта в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследуют около 2 тыс. км по территории Беларуси и примут участие в общественно значимых событиях и мероприятиях. В качестве одной из остановок этого маршрута Горки были выбраны неслучайно – здесь расположена Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Почти 9 тысяч студентов обучаются в настоящее время на 9 факультетах биологического, инженерного и экономического профиля.
Среди участников молодежного проекта три студента БГСХА. В том числе студент 3 курса агротехнического факультета Максим Корзов:
- Наш поезда проехал «экватор» маршрута, мы уже побывали в Полоцке, Гродно, Витебске. Сегодня мой вуз принимает гостей, и нам есть что показать: красивейший в республике ботанический сад, индустриальный комплекс при академии по выращиванию ценных пород рыб. А вечером дискотека. Я являюсь одним из её диджеев, в этом году она подтвердила звание «народной». Для меня этот молодежный проект – возможность познакомиться со своими ровесниками из других вузов, которые могут поделиться интересными идеями, инновациями. Мы общаемся и в поезде, и в экскурсионных автобусах, и на диалоговых площадках. Вчера в Витебске нашими предложениями по экологии лесов мы делились с министрами образования нашей страны и Новосибирской области. И, конечно, молодежный поезд дает возможность посмотреть на красивые уголки Беларуси, в которых до сих пор не удавалось побывать.
Участники молодежного марафона возложили цветы к памятному знаку преподавателям, сотрудникам и студентам сельскохозяйственной академии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Затем молодежь и руководство района примут участие в открытом диалоге «Все мы – Беларусь!» Участников проекта в Горках ожидает насыщенная программа. Во время акции #ЗаДело! объектом для трудового десанта станет дендропарк в академии. Интерактивная площадка «Молодежь и спорт» обещает зарядить участников позитивом и дать возможность размяться. Среди объектов – Ледовая арена, отделение конного спорта и спортивная школа. А вечером пассажиры молодежного поезда примут участие в творческом молодежном проекте #раЗАм!
Фото Михаила Левцова (газета «Горецкий вестник")
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Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Горки
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