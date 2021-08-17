Республиканская система мониторинга общественной безопасности должна стать умнее – Казакевич

Количество объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения, подключенной к республиканской системе мониторинга общественной безопасности, сегодня невелико, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич после совещания Президента с руководством Совета Министров. Он уточнил, что главным образом к ней подключились предприятия Минска и Минской области. Республиканский охват пока не обеспечен. Поэтому для дальнейшего развития системы нужны новые меры.
– Мы также хотим усовершенствовать ее интеллектуальные возможности. Речь идет об эффективной охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайной ситуации. Она должна не только идентифицировать транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Ведь пользователями системы является не только МВД, но и МЧС, КГБ, органы пограничной службы и так далее.
При этом Казакевич подчеркнул, что в предложенном сегодня Президенту проекте указа предусмотрено, что система должна стать закрытой:
– Это позволит минимизировать риски кибератак, которыми сейчас изобилует информационное пространство. Еще один момент, который позволит обеспечить безопасность, – то, что разработчиком программного обеспечения будет национальная ИТ-компания.
Фото: БЕЛТА