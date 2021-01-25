Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине начала принимать пациентов после инсультов и операций на головном мозге

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В структуре Республиканской больницы два корпуса: главный и клинико-диагностический, а также коттеджный поселок с отделением медреабилитации. С 1 ноября клиника закрылась на карантин – здесь начали долечивать пациентов с коронавирусом.– рассказалГлавный корпус открылся после карантина 11 января – сейчас здесь находятся 124 пациента. Каждый из них проходит реабилитацию после тяжелых травм, инсультов, операций на позвоночнике, головном мозге, суставах.