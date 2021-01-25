Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине начала принимать пациентов после инсультов и операций на головном мозге

Недавно министр здравоохранения Дмитрий Пиневич признался: то, что некоторые стационары переходят в привычный режим работы, греет его как профессионала. «Очень хочется заниматься тем, что мы делали до пандемии», – подчеркнул он. Благо ситуация с COVID-19 в стране улучшается: коронавирусных пневмоний становится меньше, люди переносят инфекцию легче. Это дает повод Минздраву пересмотреть когорту «карантинных» клиник и перепрофилировать их под нужды других пациентов. Сегодня мы побывали в Республиканской больнице медицинской реабилитации и посмотрели, как врачи, которые много месяцев боролись с коварным вирусом, сняли с себя противочумные костюмы и помогают восстанавливаться людям после инсультов и операций на головном мозге.
Фото из архива
В структуре Республиканской больницы два корпуса: главный и клинико-диагностический, а также коттеджный поселок с отделением медреабилитации. С 1 ноября клиника закрылась на карантин – здесь начали долечивать пациентов с коронавирусом.
– В основном была медикаментозная терапия: антибактериальная, гормональная. Нередко мы сталкивались с осложнениями после лечения лекарствами – это и повышенное давление, и диарейный синдром, – поэтому старались людям назначать препараты по показаниям для коррекции этих осложнений. Кроме того, инструкторы ЛФК проводили занятия, чтобы человек раздышался после перенесенной пневмонии. Средний срок пребывания вместе со стационарным лечением в больницах – около 21 дня, – рассказал Сергей Малышко, главный врач клиники.
Главный корпус открылся после карантина 11 января – сейчас здесь находятся 124 пациента. Каждый из них проходит реабилитацию после тяжелых травм, инсультов, операций на позвоночнике, головном мозге, суставах.
– У нас есть несколько программ: на две недели, 21, 28 дней. Для каждого составляется индивидуальная программа с массажами, бассейном, лечебными ваннами, ЛФК и так далее. А вот 1 февраля откроется для реабилитации второй корпус: в нем есть детское и спинальное отделения, также будут проходить реабилитацию пациенты после кардиохирургических вмешательств.
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Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине начала принимать пациентов после инсультов и операций на головном мозге
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ