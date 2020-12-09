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Республиканская благотворительная акция «Наши дети» пройдет с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию

Традиционная республиканская благотворительная акция «Наши дети» в этом году пройдет с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила главный специалист Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Елена Симакова в среду журналистам в Национальном пресс-центре, передает корреспондент sb.by.


Основные направления акции определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 2020 года № 583, — сказала она. — Утвержден и функционирует оргкомитет, планирующий и организующий основные мероприятия республиканского уровня. Оргкомитеты организованы и в областных центрах. Под строгим контролем находятся места проживания детей, места их питания. Постоянно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации, чтобы в случае необходимости отменить либо ограничить количество участников в целях обеспечения социального дистанцирования и не допускать больших скоплений детей и молодежи.

Старт акции «Наши дети» будет дан 10 декабря в Минском государственном дворце детей и молодежи, запланировано участие министра образования.

График акции утвержден еще 3 декабря министром образования и отправлен всем заинтересованным, — отметила Елена Симакова. — Министерством здравоохранения даны рекомендации по соблюдению мер безопасности. В частности, посещения учреждений и семей должны быть ограничены по количеству участников. Обязательно применение защитных средств, соблюдение других требований.

Несмотря на повышенные меры безопасности, формат акции «Наши дети», которой в этом году исполняется 25 лет, в целом один и тот же — проведение новогодних праздничных мероприятий для ребят самых разных категорий. В частности, пройдут представления во Дворце Республики, бал и представление во Дворце Независимости, праздники и молодежные балы с участием председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, торжества в учреждениях и семьях.

В то же время изменение структуры системы охраны детства в нашей стране накладывает отпечаток на то, как проходит акция, — отметила представитель Минобразования. — Раньше много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались в интернатных учреждениях. Сегодня приоритет сегодня отдается семейному устройству детей, поддержке родных семей, если говорить о детях-инвалидах, а также семей, в которых установлено неблагополучие, — для того, чтобы ребенка не изымать от родных. Поэтому большинство гостей, которые намерены поздравить ребят, поедут не только в специализированные учреждения, но и в семьи.


Представитель Минобразования подчеркнула, что акция «Наши дети» проводится в том числе и для того, чтобы сверить ориентиры в области охраны детства и поддержки семей:

Основная цель акции «Наши дети» — забота о подрастающем поколении. Заботясь о детях, мы заботимся о своем будущем. При этом особое внимание уделяется детям, нуждающимся в помощи и защите. Подарками в рамках акции станут не только сладости, но и реальная помощь по укреплению материально-технической базы.

Министерство образования как основной координирующий орган по проведению акции уже направило более 70 писем организациям и предприятиям для того, чтобы те поддержали акцию, перечислили средства, в частности, для приобретения спортивного инвентаря или оборудования для учреждений образования, располагающих в сельской местности.

Отклик есть — уже заключены договоры на безвозмездную спонсорскую помощь, и еще до своего начала акция уже привлекла более 17 тысяч рублей, — проинформировала Елена Симакова.

По ее словам, в прошлом году в ходе акции в целом по стране были привлечены средства на сумму 2,2 миллиона рублей. В 2018 году — на 1,5 миллиона рублей. Это как внебюджетные средства, так и средства бюджета, направленные на укрепление материально-технической базы профильных учреждений.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» с участием республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома и других местных исполнительных и распорядительных органов пройдет с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов лично посетят детские интернатные организации, опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы и поздравят детей с Новым годом, Рождеством, вручат им подарки, окажут помощь в разрешении в, соответствии с законодательством, существующих проблем. Общественным объединениям и другим организациям рекомендовано присоединиться к данной акции.

Фото из архива БЕЛТА
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