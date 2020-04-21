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  2. Республиканская акция «Не оставляйте детей одних» пройдет с 11 мая по 1 июня

Республиканская акция «Не оставляйте детей одних» пройдет с 11 мая по 1 июня

Министерство по чрезвычайным ситуациям с 11 мая по 1 июня проведет республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних», которая приурочена к Международному дню защиты детей.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы рассказал о направлениях акции.

— Работа в интернете — размещение нашего развлекательного и профилактического контента, рассказывающего детям и родителям об опасностях. Работа со СМИ — размещение тематических страниц, специальных рубрик, передач, проведение викторин в эфире различных радиостанций. Третье направление — информирование жителей сельских населенных пунктов с помощью специальных громкоговорящих устройств, проведение интернет-конкурса «Я б в спасатели пошел». Четвертое — распространение наглядно-изобразительной продукции в актуальных точках, — пояснил он.

Кроме того, Новицкий рассказал о проверке аттракционов перед началом сезона. Специалисты Департамента госкомнадзора проводят освидетельствование и выдают заключения о возможности безопасно эксплуатировать аттракционы.

— Эта работа по опыту прошлых лет завершается во второй половине мая, поскольку собственники заявляются на освидетельствование в разное время, — добавил представитель МЧС.

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