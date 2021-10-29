Республика Корея начнет смягчать карантинные ограничения с 1 ноября

Премьер-министр страны Ким Бу Гем во время выступления в городе Ульсан на совещании по вопросам борьбы с пандемией уточнил, что первый этап предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение разрешенного количества участников частных встреч. На них смогут собираться до 10 человек. К тому же снимаются требования об обязательной вакцинации большей части из них.С 1 ноября вход в тренажерные залы, ночные клубы и иные развлекательные заведения станет возможен только при предъявлении свидетельства о получении прививки или отрицательного результата теста на COVID-19. Отмечается, что первый этап будет действовать до 28 ноября, после чего власти примут решение о его продлении или переходе к следующей фазе нормализации.Согласно информации корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 октября в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 2124 человек. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кенгидо, продолжает превышать средний по стране. 28 октября на его долю пришлись 78% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.