Cолист группы «На-На» Владимир Политов рассказал, как продюсер Бари Алибасова повлиял на женитьбу артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, пишет Lenta.ru.
Политов сообщил, что идея поженить артистов появилась у Алибасова в качестве шутки во время празднования дня рождения певца из «На-На».
– Был, кажется, 1993 год. Мой день рождения праздновали в ресторане "Каретный ряд", – вспомнил он.
– Все сидели за столом, шутили, болтали, Бари в обычном своем ключе хохмил – и вдруг говорит Алле: "Давайте вас с Филей поженим". Все смеялись, – добавил артист.
Политов также обратил внимание на то, что Пугачева пришла на день рождения вместе с тогдашним возлюбленным, композитором Сергеем Челобановым, Киркоров же посетил праздник один.
– Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали, – сказал Политов.
Фото: РИА Новости
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Решил пошутить: раскрыта роль Бари Алибасова в женитьбе Пугачевой и Киркорова
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