Tut.by обратился в суд с жалобой на судебное решение первой инстанции о лишении портала статуса СМИ. Сегодня апелляционная инстанция экономического суда Минска в судебном заседании рассмотрела жалобу ООО"ТУТ БАЙ МЕДИА" на решение экономического суда Минска от 3 декабря 2020 года по иску Министерства информации о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения.
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Решение остаётся в силе. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу tut.by к Министерству информации
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