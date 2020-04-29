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  2. Репортаж: Под Минском прошла первая репетиция воздушного парада

Репортаж: Под Минском прошла первая репетиция воздушного парада

Первая тренировка воздушного эшелона военного парада состоялась сегодня под Минском. Увидеть подготовку к событию, приуроченному к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно было с дамбы Заславского водохранилища. Корреспонденты "СБ. Беларусь сегодня" понаблюдали за ходом репетиции.

Первыми на горизонте появились вертолеты, за ними шустрые истребители. Всего же во время парада 9 Мая в Минске горожане и гости столицы увидят в небе штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76, Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5.

Обычно в каждом параде есть какая-то особенность. В этом году ею станет  пролет современных многоцелевых истребителей Су-30СМ белорусских ВВС. Всего в составе авиационного парада примут участие 36 воздушных судов в составе 9 групп.

До этого экипажи воздушных судов завершили тренировки на аэродромах постоянного базирования и перебазировались на аэродром Мачулищи для выполнения тренировок в составе воздушного эшелона над Минском.

После завершения репетиции о ее сути рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Игорь Голуб:


— Задачи, которые сегодня стояли перед летчиками, — отработать слаженность и взаимодействие общего боевого порядка, сбор групп и их взаимодействие, роспуск, посадка и другие моменты. Работали с трех аэродромов, на разных скоростях. Это была первая тренировка, сейчас проведем ее разбор. Мы отбирали высококлассных летчиков. Четыре экипажа впервые принимают участие в параде войск минского гарнизона. Но они готовы по своему профессиональному и морально-психологическому состоянию выполнять поставленные задачи.

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Фото: Александр КУШНЕР
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